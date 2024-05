Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 19 e lunedì 20 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "oggi, sabato, breve fase interciclonica. Da domani un'area depressionaria, ben strutturata soprattutto in quota, estende la sua influenza a gran parte dell'Europa occidentale e favorirà l'arrivo di un flusso umido e instabile anche verso la nostra penisola. Oggi, sabato, temporaneo aumento della pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 19 maggio "generalmente nuvoloso con piogge più frequenti dal pomeriggio e possibili su tutte le zone. localmente a carattere di rovescio temporalesco. Venti: venti molto deboli dai quadranti sud-orientali. Temperature: temperature minime in leggero aumento, massime in leggero calo".

Lunedì 20 maggio "nuvoloso al mattino, ulteriore peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse anche a carattere temporalesco dal tardo pomeriggio/la sera. Venti: deboli da est. Temperature: in generale modesto calo".