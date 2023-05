Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice depressionario, responsabile del maltempo degli ultimi giorni, sta rapidamente perdendo energia. Tuttavia l'Italia sempre sotto l'influenza di una vasta saccatura in quota che interessa il Mediterraneo Occidentale e i Balcani".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 19 maggio "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate e intermittenti nel corso della giornata, in esaurimento verso sera. Non si esclude qualche breve rovescio o temporale in area appenninica e sui settori meridionali nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti di Nord-Est. Temperature: in aumento".

Sabato 20 maggio "generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate e intermittenti nel corso della giornata anche a carattere di breve rovescio o temporale nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno a cessare verso sera. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, con rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: senza variazioni di rilievo".