Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "persistono condizioni di alta pressione sul Mediterraneo e quindi sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 19 luglio "sereno o poco nuvoloso in mattina; sviluppodi nubi cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi. Non esclusi isolati rovesci sulla dorsale appenninica. Venti: deboli in prevalenza da nord, nord-est. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 20 luglio "poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Possibilità di isolati rovesci, anche temporaleschi, in particolare nel pomeriggio. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Temperature: in calo nei valori massimi".