Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un robusto anticiclone di origine africana interessa il Mediterraneo centro-occidentale, costringendo il flusso perturbato principale a scorrere lungo l'Europa occidentale dove darà luogo a intensi fenomeni temporaleschi che potranno arrivare a lambire l'arco alpino. Tuttavia, sul resto dell'Italia si prevede tempo soleggiato con temperature in aumento che inizieranno a salire oltre la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 19 giugno "sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Cielo caliginoso per possibile trasporto di sabbie desertiche in quota. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, tendenti a divenire deboli meridionali in serata. Temperature: in ulteriore aumento le minime; massime senza variazioni di rilievo".

Giovedì 20 giugno "Velato e caliginoso per possibile trasporto di sabbie desertiche in quota. Possibili attività cumuliforme pomeridiana in corrispondenza dei rilievi, ma non si prevedono precipitazioni degne di nota.

Venti: da deboli a moderati a regime di brezza. Temperature: in ulteriore aumento con punte massime previste tra i 35 e i 40 gradi, specie sulle pianure e nei fondovalle".