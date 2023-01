Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 18 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria, alimentata da aria fredda di matrice polare, interessa il continente europeo, spingendosi fin sul Mediterraneo dove entra in contrasto con l'aria più calda si origine africana, dando luogo, sull'Italia, ad un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili responsabili delle precipitazioni in atto, ed attese, su gran parte della Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 19 gennaio "ancora precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere intermittente. Nevicate fino a quote collinari, localmente anche più in basso in serata, più insistenti sui settori appenninici. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso della notte. Venti: venti moderati meridionali, con locali rinforzi al mattino; tenderanno a calare in serata divenendo occidentali. Temperature: temperature in ulteriore calo con valori serali prossimi allo zero e la possibilità di locali gelate anche a quote di pianura".

Venerdì 20 gennaio "irregolarmente nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio nuove precipitazioni sulla dorsale appenninica a prevalente carattere nevoso, in particolare sui versanti esposti ad Est, verso le Marche. I fenomeni andranno in esaurimento nel corso della notte. Venti: venti da moderati a forti settentrionali con possibili rinforzi di burrasca nel pomeriggio lungo i crinali appenninici. Temperature: in ulteriore diminuzione con possibili gelate, anche estese ed a quote di pianura, al primo mattino e, nuovamente, nottetempo".