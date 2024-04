Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura, alimentata da aria fredda di origine scandinava, insiste sulla Penisola a causa dell'azione di blocco di due alte pressione: una in Atlantico e l'altra sul Caucaso".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 19 aprile "ancora precipitazioni isolate sui settori orientali con nevicate deboli fino a 1000-1200m in area Sibillini. Migliora con decisione ovunque già in tarda mattinata. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso per il resto della giornata, possibili rasserenamenti nottetempo. Venti: forti o molto forti da Nord-Est, tenderanno a divenire moderati nel pomeriggio, per divenire deboli occidentali dalla serata. Temperature: in lieve aumento; in ulteriore diminuzione nei valori serali".

Sabato 20 aprile "da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso nel corso della mattinata. Dalle ore centrali della giornata precipitazioni irregolari sul settori orientali e Alto Tevere che, nel corso del pomeriggio si estenderanno a tutta la regione assumendo, anche, carattere di isolato rovescio o temporale. I fenomeni si attenueranno in serata ferme restando precipitazioni residue lungo la dorsale appenninica. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno forti settentrionali nel pomeriggio, per calare nuovamente in serata. Temperature: in sensibile diminuzione, specie le massime; in lieve aumento nei valori serali".