Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Un ampio vortice di bassa pressione, centrato sui Balcani, pilota aria fredda e instabile sull'Italia dando luogo a forte maltempo sulle regioni adriatiche e meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 19 aprile "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino. Coperto nel pomeriggio con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale. I fenomeni si esauriranno al calar del sole. Venti: inizialmente moderati da Nord-Est, ruoteranno fino a disporsi dai quadranti meridionali in serata. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime".

Giovedì 20 aprile "Ancora tempo instabile con rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio, in esaurimento prima di sera. Venti: da moderati a deboli meridionali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: generalmente stazionarie".

Venerdì 21 aprile "Qualche isolato e breve rovescio nel pomeriggio". Nel fine settimana "tempo stabile".