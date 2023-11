Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato sta rapidamente ultimando il suo transito lungo la Penisola, seguito da una rimonta di alta pressione che garantirà tempo stabile nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 18 novembre "sereno o poco nuvoloso per velature in transito nella seconda parte della giornata. Possibili foschie nelle vallate al primo mattino e nottetempo. Venti: da deboli a moderati settentrionali con qualche rinforzo sui crinali appenninici. Temperature: in diminuzione, specie nei valori minimi".

Domenica 19 novembre "ancora tempo bello per buona parte della giornata. Nubi in aumento nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni. Possibili foschie nelle vallate al primo mattino e nottetempo. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati meridionali nel pomeriggio. Temperature: in deciso aumento nei valori serali".