Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio d'alta pressione interessa il Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo bello e stabile sull'Italia. Esso, però, risente della spinta di una nuova perturbazione atlantica, al momento ad Ovest delle Isole Britanniche, in spostamento verso Levante e che domenica farà il suo arrivo sulla Penisola spostando verso Est l'alta pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 18 marzo "al mattino generalmente sereno, nel pomeriggio velature in transito via via più spesse. Tendente a nuvoloso dalla serata. Possibili foschie, anche dense, al primo mattino, specie sui settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali nel pomeriggio. Temperature: in aumento, specie nei valori serali".

Domenica 19 marzo "cielo generalmente nuvoloso con qualche isolata precipitazione nel pomeriggio, specie sui settori occidentali e settentrionali della regione. Migliora in serata. Venti: da moderati a deboli meridionali; diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: stazionarie le massime, in ulteriore aumento le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "temperature in aumento".