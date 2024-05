Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio vortice depressionario, centrato sul Golfo di Biscaglia (1004 hPa), continua a convogliare correnti sud-occidentali sul Mediterraneo Occidentale. Una debole curvatura anticiclonica del flusso in corrispondenza della Penisola contribuisce a mitigare l'instabilità atmosferica. Da sabato pomeriggio il flusso principale diverrà completamente sud-occidentale interessando l'Italia con condizioni di spiccata instabilità che daranno luogo a precipitazioni estese ed intese domenica e lunedì".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 18 maggio "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, anche per velature in transito. Dalla serata rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali dal pomeriggio. Temperature: minime in calo; massime in aumento, anche sensibile".

Domenica 19 maggio "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con una momentanea pausa nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio temporali sparsi su tutta la regione, localmente più intensi e persistenti sui settori settentrionali e lungo l'Appennino. I fenomeni si attenueranno nel corso della notte a partire dai settori orientali. Venti: moderati meridionali. Temperature: in aumento, anche sensibile, le minime; in sensibile diminuzione le massime".