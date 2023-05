Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 18 e venerdì 19 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'intenso vortice di bassa pressione staziona sull'Italia. Seppur in fase di progressiva attenuazione esso provoca, ancora, precipitazioni diffuse su gran parte della Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 18 maggio "ancora tempo incerto con precipitazioni isolate e intermittenti nel corso della mattinata e qualche rovescio sui settori meridionali della regione nel pomeriggio. Generale esaurimento dei fenomeni in serata. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Venerdì 19 maggio "irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio con la possibilità di isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie sui settori meridionali e, in serata, su quelli occidentali. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, con locali rinforzi sui rilievi orientali. Temperature: in aumento".

Nel fine settimana "nuova ripresa di un vortice depressionario sul Mediterraneo e conseguente maltempo anche sulla nostra regione, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".