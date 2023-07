Meteo, le previsioni della Protezione Civile: giorni bollenti, si toccheranno i 40 gradi

Giorni bollenti. Ecco le previsioni meteo per martedì 18 e mercoledì 19 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione sul Mediterraneo centrale ben strutturato a tutte le quote che favorisce tempo stabile e un intensa fase di caldo".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 18 luglio "cielo sereno, venti deboli occidentali, temperature in ulteriore lieve aumento, fine a massime di 38-40°C in pianura. Elevate anche le minime, generalmente oltre 20 - 22°C".

Mercoledì 19 luglio "cielo sereno. venti deboli occidentali. temperature stazionarie e ancora molto superiori alla media, con punte prossime a 40°C in pianura. Elevate anche le minime, generalmente oltre 20 - 22°C".