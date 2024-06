Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 18 e mercoledì 19 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cuneo d'alta pressione di origine africana si va rinforzando sul Mediterraneo centro-occidentale e sarà responsabile oggi e nei prossimi giorni di tempo stabile e temperature in deciso aumento con valori superiori ai 35 gradi e prossime ai 40 anche sull'Umbria a metà settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 18 giugno "generalmente soleggiato. Venti: moderati sud-occidentali. Temperature: in aumento, con massime comprese tra i 30 e i 35 gradi circa".

Mercoledì 19 giugno "sereno al mattino; velature in transito dalla tarda mattinata, anche compatte dal tardo pomeriggio per possibile trasporto in quota di sabbie desertiche. Venti: da moderati a forti di Libeccio. Temperature: in ulteriore aumento, con massime oltre i 35 gradi".