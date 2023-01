Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 17 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'intensa perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda polare in discesa dal Mar di Norvegia, sta investendo la Penisola dando luogo a precipitazioni intense e nevicate, tipicamente invernali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 18 gennaio "ancora precipitazioni sparse al mattino, localmente a carattere di isolato rovescio e possibili nevicate oltre i 1000m. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali con fenomeni ancora insistenti sui settori orientali e settentrionali che daranno luogo a nevicate in serata fino a quote collinari. Venti: forti, con locali rinforzi, meridionali al mattino, tenderanno a calare nel pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori serali".

Per giovedì 19 gennaio "Instabilità residua, a cui si potranno associare deboli nevicate, anche in pianura. Migliora nella seconda parte della giornata. Venti: da moderati a deboli. Temperature: in ulteriore calo, soprattutto nei valori serali che daranno luogo, nottetempo a gelate, anche diffuse, fino in pianura".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "migliora nei giorni successivi, ma le temperature basse potranno favorire gelate diffuse al primo mattino e nottetempo, anche in pianura".