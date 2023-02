Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto anticiclone di matrice sub-tropicale interessa l'Europa, in particolare il settore occidentale. Anche l'Italia è sotto l'influenza dell'alta pressione, tuttavia una debole perturbazione sfiorerà l'arco alpino tra sabato e domenica, richiamando un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 18 febbraio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio e nuovi addensamenti in serata. Venti: deboli da ovest, sud-ovest con rinforzi sull'Appennino nel pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Domenica 19 febbraio "nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con maggiori addensamenti a ridosso dell'Appennino. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli-moderati da sud-ovest con forti raffiche sull'Appennino. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "tempo ancora stabile: soleggiato lunedì, nuvoloso martedì. Temperature in lieve aumento".