Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 18 e martedì 19 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e flusso nord-orientale in generale attenuazione".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 18 dicembre "sereno salvo foschia o nebbia sulle zone pianeggianti e sui fondovalle. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in calo con locali gelate nei fondovalle, in aumento in montagna. Massime in lieve calo in pianura e sui fondovalle, in aumento sui rilievi".

Martedì 19 dicembre "sereno salvo nebbie sulle zone pianeggianti e sui fondovalle. Venti: deboli o assenti.

Temperature: minime stazionarie in pianura con locali gelate, in aumento in montagna. Massime pressoché stazionarie".