Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 18 e venerdì 19 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura, con asse meridiano che va dal Mar di Norvegia fino alla Cirenaica, interessa tutta la Penisola, ben alimentata da masse d'aria di matrice polare-marittima. La situazione rimarrà tale anche nei prossimi giorni, a causa della presenza di due alte pressioni: una sul vicino Atlantico ed un'altra tra Mar Nero e Caucaso (blocco ad Omega rovesciata)".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 18 aprile "giornata di maltempo con le prime precipitazioni isolate già in tarda mattinata lungo la dorsale appenninica dove potremo avere deboli nevicate fino a 1000-1200m. Dal pomeriggio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con presenza di neve lungo i crinali appenninici. I fenomeni insisteranno anche durante la notte. Venti: di direzione variabile al mattino, diverranno deboli o moderati di Grecale, con rinforzi in Appennino e Alto Tevere. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Venerdì 19 aprile "al mattino ancora precipitazioni in Appennino e sui settori meridionali, con qualche nevicata in area Sibillini. Migliora nel pomeriggio con l'esaurimento delle precipitazioni su tutta la regione. Venti: forti da Nord-Est al mattino, moderati nel pomeriggio. Diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".