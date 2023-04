Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 18 e mercoledì 19 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria, che si estende dal Nord Europa all’Africa settentrionale, ha il suo centro d'azione (1006 hPa) sulle regioni meridionali; tale configurazione apporta ancora per oggi maltempo al Sud e sul Medio Adriatico, con fenomeni più isolati sul resto del Centro mentre il tempo sarà prevalentemente asciutto altrove. Da domani e per alcuni giorni un vortice depressionario si stabilirà sull’Europa centro-meridionale determinando condizioni di spiccata variabilità non solo al Centro-Sud ma anche su parte del Nord dell'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 18 aprile "dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio precipitazioni isolate su un po' tutta la regione, meno frequenti in zona Trasimeno e la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali sui settori meridionali. Fenomeni in esaurimento ovunque prima di sera. Venti: forti di Grecale, diverranno moderati in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Mercoledì 19 aprile "ancora tempo incerto con precipitazioni pomeridiane che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori meridionali. Fenomeni in rapido esaurimento in serata. Venti: moderati da Nord-Est, con rinforzi in appennino nel pomeriggio, diverranno moderati meridionali in serata. Temperature: in lieve aumento le massime".

Giovedì 20 aprile "maltempo con temporali pomeridiani, poi generale miglioramento".