Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 17 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 16 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un veloce sistema frontale a carattere freddo sta transitando sulla Penisola, interessando le regioni centrali e meridionali. Esso precede una più intensa perturbazione atlantica, alimentata da aria polare marittima e che ha innescato la formazione di un vasto vortice depressionario, ora sulla Francia settentrionale. Quest'ultima perturbazione interesserà l'Italia dalla prossime ore", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 17 gennaio "maltempo su tutta la regione con precipitazioni diffuse e rovesci o temporali sparsi, in attenuazione in serata. Nevicate sui settori appenninici fino a 1000-1200m, localmente più in basso in caso di precipitazioni intense, nel tardo pomeriggio/sera. Venti: sud-occidentali, da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori meridionali e lungo l'Appennino, tendenti a calare nottetempo. Temperature: in calo nei valori serali".