Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso instabile di matrice atlantica domina lo scenario euro-mediterraneo".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 17 ottobre "piogge residue al mattino sui settori meridionali, in rapido esaurimento. Dal pomeriggio cielo velato e assenza di fenomeni significativi. Possibili foschie nelle vallate orientali nottetempo. Venti: moderati dai quadranti settentrionali, diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in calo nei valori minimi; stazionarie le massime".

Mercoledì 18 ottobre "generalmente nuvoloso. Possibilità di deboli precipitazioni nel pomeriggio, più probabili sui settori settentrionali ed occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; moderati meridionali dal pomeriggio. Temperature: in sensibile aumento nei valori serali".