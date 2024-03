Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 17 e lunedì 18 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo relativo sul Ligure in fase di colmamento, legato al transito di una perturbazione a nord delle Alpi".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 17 marzo "al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Nel pomeriggio transito di innocue nubi, anche compatte, in diradamento serale. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Temperature: minime in calo; massime in sensibile aumento".

Lunedì 18 marzo "molto nuvoloso con piogge nella seconda parte della giornata anche a carattere di rovescio. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: minime in lieve aumento; massime in calo sensibile".