Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 17 e sabato 18 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 16 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cuneo d'alta pressione si va consolidando sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo bello e stabile sulla Penisola per alcuni giorni. Da domenica, invece, una nuova perturbazione atlantica scorrerà lungo l'Italia provocando una nuova fase di maltempo".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 17 marzo "Tempo bello e stabile. Possibilità di foschie nottetempo sui settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento".

Sabato 18 marzo "ancora bel tempo con velature in transito nel pomeriggio, più compatte in serata. Possibilità di foschie al primo mattino sui settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, tenderanno a divenire meridionali nel pomeriggio rinforzando. Temperature: in aumento".

Domenica 19 marzo "tempo perturbato, con precipitazioni nel pomeriggio, anche a carattere di breve rovescio o temporale". Lunedì 20 marzo "instabilità residua, con isolate precipitazioni, al mattino e tendenza al miglioramento nel pomeriggio".