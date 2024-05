Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 17 e sabato 18 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la presenza di un anticiclone di blocco in area russo-scandinava costringe il getto polare e dividersi in due rami all'altezza dell'Islanda. Il ramo discendente verso il Mediterraneo Occidentale ha assunto curvatura ciclonica dando luogo a un vortice depressionario centrato sul Golfo di Biscaglia (999 hPa). Esso pilota intense correnti sud-occidentali, umide e instabili (nonché ricche di polveri sahariane), verso la Penisola innescando la formazione di sistemi temporaleschi organizzati al Nord e, in misura minore, al Centro".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 17 maggio "irregolarmente nuvoloso al primo mattino. Sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata. Venti: deboli meridionali al primo mattino; poi da moderati a forti di Libeccio fino a sera. Deboli di direzione variabile in nottata. Temperature: in ulteriore calo, specie nei valori serali".

Sabato 18 maggio "generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati addensamenti cumuliformi sui rilievi, specie sui settori meridionali dove non si esclude qualche breve ed isolato piovasco. Irregolarmente nuvoloso dalla sera. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati sud-occidentali dal pomeriggio. Temperature: in calo le minime; in aumento le massime".