Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 17 e giovedì 18 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un intenso vortice depressionario interessa l'Italia provocando precipitazioni intense e persistenti, in particolare sulle regioni adriatiche".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 17 maggio "precipitazioni sparse con isolati rovescio o temporali nel corso della giornata, più probabili nel pomeriggio. Generale attenuazione dei fenomeni in nottata. Venti: forti nord-orientali tendenti a calare nottetempo. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Giovedì 18 maggio "ancora instabilità con precipitazioni isolate nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio sui settori meridionali. I fenomeni si prevedono in esaurimento dalla serata. Venti: forti di Nord-Est al mattino, diverranno moderati dal pomeriggio. Temperature: in lieve aumento le massime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "permangono condizioni di tempo instabile per la presenza di un vortice depressionario sul Mediterraneo Occidentale".