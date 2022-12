Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 16 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'intensa perturbazione, pilotata da un'ampia saccatura con asse iberico-scandinavo, sta interessando la Penisola con precipitazioni anche a carattere temporalesco".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 17 dicembre "ancora precipitazioni isolate ed intermittenti nel corso della giornata con la possibilità di locali rovesci, più probabili sui settori meridionali. Generale esaurimento dei fenomeni in nottata. Venti: deboli variabili al mattino; diverranno moderati nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: in calo, specie nei valori serali".

Domenica 18 dicembre "Generale miglioramento con nuvolosità irregolare al mattino e la possibilità di schiarite nel pomeriggio e nottetempo.

Venti: moderati di Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori serali".