Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 16 e venerdì 17 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia si trova sul margine di separazione tra un'alta pressione di matrice africana, che interessa il Mediterraneo centro-occidentale, e la corrente a getto polare, con asse intorno al 45mo parallelo Nord, che scorre sull'Europa continentale trasportando corpi nuvoloso che, tuttavia, rimangono sul versante settentrionale dell'arco alpino. Sul resto della penisola, scorrono, invece, altri corpi nuvolosi attivati da infiltrazioni d'aria più fredda in quota, ma tutto sommato innocui. Un più deciso impulso perturbato è previsto in transito sulla Penisola tra giovedì e venerdì, poi generale miglioramento nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 16 novembre "al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, nelle vallate, in rapido sollevamento al sorgere del sole. Poco nuvoloso per buona parte della giornata. Nubi in aumento dal tardo pomeriggio con cielo che diverrà nuvoloso dalla serata a cui si accompagneranno deboli piogge nottetempo sui settori settentrionali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno deboli meridionali nel pomeriggio rinforzando fino a moderati dalla serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile le minime. Di nuovo in aumento nei valori serali".

Venerdì 17 novembre "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che potranno assumere, anche, carattere di isolato rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali e meridionali. Fenomeni in rapido esaurimento dalla serata a partire dai settori settentrionali; non si esclude qualche debole nevicata a quote di montagna sul finire delle precipitazioni. Venti: moderati meridionali, con locali rinforzi fino a forti, al mattino. Da deboli a moderati settentrionali dopo mezzodì. Temperature: in marcata diminuzione nei valori serali".