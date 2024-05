Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 16 e venerdì 17 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un anticiclone di blocco sul Mar Baltico, costringe il flusso principale alle medie latitudini a dividersi in due rami, uno che va verso il Nord della Penisola scandinava e un altro, verso Sud, diretto sull'Europa e il Mediterraneo Occidentali. Quest'ultimo ha dato luogo a un minimo depressionario, centrato al largo del Golfo di Biscaglia, e pilota un esteso sistema frontale che sta interessando, anche, l'Italia settentrionale e centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 16 maggio "ancora tempo instabile con isolati rovesci o temporali pomeridiani, più probabili lungo la dorsale appenninica e i settori meridionali. Migliora con decisione prima di sera. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, diverranno deboli in serata. Temperature: in aumento le massime, in calo nei valori serali".

Venerdì 17 maggio "nuvolosità irregolare al mattino e nel pomeriggio, con la possibilità di qualche breve ed isolato piovasco in appennino. Migliora in serata. Venti: da deboli a moderati di Libeccio. Temperature: in diminuzione, specie le minime".