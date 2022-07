Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni per il 16 e il 17 luglio

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.06 di venerdì 15 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione africana si va rinforzando sul Mediterraneo Occidentale, sospingendo il flusso perturbato principale sull'Europa Orientale ed i Balcani. Sull'Italia si hanno condizioni di tempo stabile con temperature in aumento, eccetto sull'arco alpino dove si prevedono temporali pomeridiani", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 16 luglio "cielo sereno al mattino; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per velature in transito e locali addensamenti cumuliformi sui rilievi. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; da deboli a moderati occidentali nel pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo; massime con valori elevati su tutta la regione".

Domenica 17 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio locali addensamenti cumuliformi, più probabili sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica dove non si esclude qualche breve ed isolato piovasco, specie in corrispondenza delle vette maggiori. Venti: venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a forti nel pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Da lunedì, si legge sul sito, "tempo stabile e temperature in aumento con massime che, a metà settimana, potrebbero raggiungere i 40 gradi nella maggior parte delle località, specie in quelle di pianura".