Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 16 e venerdì 17 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.58 del 15 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "La circolazione atmosferica sulla scenario euro-mediterraneo si configura come un blocco tipo Omega, con l'alta pressione africana estesa fino al Mare del Nord e due aree depressionarie: una in Atlantico e un'altra estesa sulla Russia fino al Mediterraneo Orientale. L'Italia si trova sul margine orientale dell'alta pressione e risulta esposta, così, a discese di aria fresca dalla regioni scandinave che danno luogo a situazioni di instabilità pomeridiana lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 16 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, isolati e brevi rovesci nel pomeriggio, più probabili sui settori appenninici e meridionali della regione. Venti: deboli da Sud-Ovest sui settori occidentali, di direzione variabile altrove. Tenderanno a divenire meridionali ovunque dal tardo pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 17 giugno "Modesta instabilità pomeridiana con la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio o temporale in area Sibillini e settori meridionali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature: generalmente stazionarie, in lieve calo nei valori serali".