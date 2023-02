Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione insiste sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel fine settimana l'anticiclone tenderà ad arretrare in Atlantico esponendo la Penisola a correnti nord-occidentali debolmente instabili".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 16 febbraio "Foschie dense o nebbie a banchi, al primo mattino e dopo il calar del sole, nelle vallate e sulle pianure occidentali. Irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, anche per velature compatte in transito. Venti: da deboli a localmente moderati, di direzione variabile. Temperature: minime in aumento; massime in calo, anche sensibile".

Venerdì 17 febbraio "Foschie dense o nebbie a banchi, al primo mattino e dopo il calar del sole, nelle vallate e sulle pianure occidentali. Nuvoloso nelle ore centrali della giornata per il sollevamento delle nebbie. Venti: deboli dai quadranti sud-occidentali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Nel fine settimana, si legge ancora sul sito, "nuvolosità irregolare con la possibilità di qualche precipitazione in Appennino. Temperature in aumento".