Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a venerdì 15 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura, alimentata da aria fredda di matrice polare, sta ultimando il suo transito sulla Penisola: Mentre al Nord il tempo è in netto miglioramento, insiste maltempo sulle regioni meridionali ed adriatiche. Nei prossimi giorni, una rimonta anticiclonica atlantica si espanderà sull'Europa Occidentale, garantendo tempo stabile nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 16 dicembre "irregolarmente nuvoloso su gran parte della regione. Nuvoloso sui settori appenninici dove saranno, ancora, possibili deboli nevicate, fino a 600-800m in area Sibillini ed Appennino di Foligno, specie lungo i versanti esposti verso le Marche in esaurimento nel pomeriggio; non si escludono accumuli dovuti al vento. Venti: da forti a burrasca con ulteriori rinforzi fino a burrasca forte sui settori orientali. Ventilazione in progressivo calo in nottata. Temperature: in generale diminuzione".

Domenica 17 dicembre "sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati dai quadranti nord-orientali, in attenuazione in serata. Temperature: in sensibile diminuzione nei valori serali che arriveranno prossimi o di poco inferiori allo zero anche a quote collinari: non si esclude la possibilità di locali gelate notturne. Massime in aumento".