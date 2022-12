Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 16 e sabato 17 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 15 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, l'Italia è interessata da una nuova perturbazione atlantica in spostamento verso Levante".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 16 dicembre "maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dalla serata. Venti: forti meridionali. Temperature: minime in sensibile aumento".

Sabato 17 dicembre "Isolati rovesci residui al mattino, poi piogge isolate in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: di direziona variabile al mattino, tendenti a divenire moderati orientali nel pomeriggio. Temperature: in calo, specie nei valori serali".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo stabile per la presenza di alta pressione sul Mediterraneo Occidentale".