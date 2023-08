Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale interessa il Mediterraneo centrale. Da segnalare modeste infiltrazioni d'aria fredda in quota legate al passaggio di alcuni sistemi frontali sull'Europa centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 16 agosto "sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di locali temporali, più probabili sui settori appenninici. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in contenuto aumento, massime in ulteriore lieve calo (32-34 °C in pianura)".

Giovedì 17 agosto "sereno o poco nuvoloso in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di locali temporali di difficile localizzazione. Venti: deboli variabili, temporaneamente settentrionali nel pomeriggio. Temperature: massime in aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "alta pressione in rinforzo e temperature in ulteriore aumento".