Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 15 e domenica 16 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 14 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "L'Italia è interessata da correnti nord-occidentali che tendono a piegare verso Est sulle regioni meridionali: proprio su tali aree è ancora previsto, per oggi, maltempo. Tuttavia un nuovo cuneo d'alta pressione africana si va rinforzando sul Mediterraneo Occidentale e porterà tempo stabile al centro-nord oggi e su tutta la Penisola da domani".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 15 ottobre "Tempo stabile, con qualche innocuo addensamento pomeridiano sui settori occidentali. Foschie o nebbie a banchi, al primo mattino, nelle vallate e pianure occidentali in rapido dissolvimento nel corso della giornata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi".

Domenica 16 ottobre "Sereno o poco nuvoloso. Foschie o nebbie a banchi, al primo mattino, nelle vallate e pianure occidentali in rapido dissolvimento nel corso della giornata. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata. Temperature: in lieve aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Tempo stabile e temperature in aumento all'inizio della prossima settimana. Possibilità di foschie o nebbie a banchi, al primo mattino, nelle vallate e pianure".