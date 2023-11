Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da correnti occidentali in quota moderatamente instabili in seno alle quali si possono innestare dei deboli impulsi perturbati".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 15 novembre "ancora nuvoloso al mattino con qualche isolata precipitazione a ridosso della dorsale appenninica, in esaurimento nel primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio nuvolosità irregolare in ulteriore diminuzione in serata con possibilità di ampie aperture. Nel corso della notte cielo sereno o poco nuvoloso, ma con la formazione di foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, specie sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali al mattino, con rinforzi in Appennino. Tendenti a calare nel pomeriggio diverranno deboli di direzione variabile dalla serata. Temperature: massime in lieve aumento; in marcata diminuzione nei valori serali, anche prossimi allo zero sui rilievi orientali".

Giovedì 16 novembre "foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate al primo mattino, specie sui settori occidentali, in rapido sollevamento al sorgere del sole. Per il resto della giornata cielo poco o irregolarmente nuvoloso soprattutto per nubi stratiformi in transito. Aumento della nuvolosità in serata accompagnata da deboli piogge sui rilievi. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno moderati meridionali in serata. Temperature: in calo, anche marcato nei valori minimi; in aumento nei valori serali".