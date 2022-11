Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 15 e mercoledì 16 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 14 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la settimana si apre all'insegna dell'instabilità con un vortice di bassa pressione, centrato sul Mar Tirreno, che sta provocando precipitazioni su gran parte della Penisola. Il suo transito sarà molto veloce consentendo, domani, un momentaneo miglioramento. Nuova perturbazione in arrivo per mercoledì".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 14 novembre "al mattino precipitazioni sparse, più insistenti sui settori meridionali ed appenninici, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, diverranno deboli di direzione variabile nel pomeriggio. Temperature: in calo, con massime al di sotto della media del periodo".

Martedì 15 novembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, con possibilità di foschie o nebbie banchi nelle vallate e sulle pianure, i dissolvimento nel corso della mattinata. Nubi in rapido aumento da metà giornata e, nel, precipitazioni isolate a partire dai settori occidentali ed in estensione, nottetempo, a tutta la regione. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali nel pomeriggio con qualche rinforzo sui settori occidentali in serata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Mercoledì 16 novembre "maltempo sull'Umbria con precipitazioni sparse fin dal mattino che, nelle ore centrali della giornata e durante il pomeriggio potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni andranno in esaurimento verso sera. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo instabile con una nuova ed intensa perturbazione in transito tra venerdì e sabato".