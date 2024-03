Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sul Mediterraneo mantiene condizioni di tempo stabile sulla Penisola. Tuttavia, già domani, un veloce impulso perturbato di origine atlantica transiterà sull'Italia dando luogo a un momentaneo e modesto peggioramento".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 15 marzo "nuvolosità irregolare, in aumento nel pomeriggio a partire dai settori occidentali. Possibili foschie al primo mattino. Venti: deboli meridionali al mattino, tendenti a diventare moderati sud-occidentali nel resto della giornata. Temperature: in calo le massime, in aumento nei valori serali".

Sabato 16 marzo "generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate e intermittenti, più insistenti sui settori appenninici nel pomeriggio. Fenomeni in rapido esaurimento in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, diverranno deboli settentrionali in serata. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime".