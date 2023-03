Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una veloce perturbazione atlantica sta scorrendo lungo la Penisola, provocando, al momento, precipitazioni temporalesche sulle regioni settentrionali. Nel corso della giornata essa si sposterà verso Sud, accompagnata da venti forti. Nella giornata di domani essa si sposterà con decisione verso i Balcani consentendo una rimonta dell'alta pressione che garantirà tempo stabile nei giorni successivi".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 15 marzo "ancora tempo instabile, con precipitazioni sparse al mattino sui settori appenninici che potranno assumere carattere di debole nevicata fino a 1000-1200m, localmente più in basso in tarda mattinata. Migliora con più decisione nel pomeriggio con l'esaurimento delle precipitazioni e possibili rasserenamenti in serata e nottetempo a partire dai settori occidentali. Venti: forti di Nord-Est al mattino con rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici; caleranno d'intensità nel corso del pomeriggio fino a deboli in serata. Temperature: in sensibile diminuzione, specie nei valori serali che potranno essere prossimi allo zero anche a quote collinari".

Giovedì 16 marzo "Tempo bello e stabile con poche nubi, più probabili in appennino nelle ore pomeridiane. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: in sensibile diminuzione le minime; stazionarie o in lieve aumento le massime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "grazie all'alta pressione, tempo bello e stabile con temperature in progressivo aumento fino a domenica".