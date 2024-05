Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice de depressionario, centrato sul vicino Atlantico, pilota verso il Mediterraneo Occidentale e l'Italia una serie impulsi perturbati che si manifestano, principalmente, con instabilità pomeridiana di tipo temporalesco. Sul Nord le precipitazioni saranno più persistenti a causa i un passaggio frontale maggiormente marcato".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 15 maggio "giornata di maltempo con precipitazioni al mattino sui settori settentrionali, anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio generale peggioramento con precipitazioni sparse che assumeranno carattere temporalesco, specie a ridosso dei rilievi. Progressivo e rapido miglioramento dalla serata. Venti: deboli di direzione variabile al mattino diverranno moderati meridionali dopo mezzodì, rinforzando nel corso del pomeriggio, per calare, nuovamente, in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo".

Giovedì 16 maggio "ancora tempo perturbato con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, dalla tarda mattinata e fino a sera, specie sui settori settentrionali. Venti: da deboli a moderati meridionali, diverranno forti nel pomeriggio. Temperature: massime in aumento; in calo, anche sensibile, nei valori serali".