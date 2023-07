Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 15 e domenica 16 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana sta riprendendo vigore sul Mediterraneo Occidentale sospingendo verso Est i flussi occidentali atlantici. Nei prossimi giorni l'anticiclone dominerà il Mediterraneo Centrale e la Penisola con condizioni di forte stabilita e un progressivo aumento delle temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 15 luglio "prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento in area Sibillini dove non si esclude la possibilità di brevi e d isolati piovaschi. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, moderati da sud-occidentali nel pomeriggio, deboli meridionali in serata. Temperature: generalmente stazionarie".

Domenica 16 luglio "Soleggiato con clima afoso. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, moderati da sud-occidentali nel pomeriggio, deboli meridionali in serata. Temperature: in aumento le massime, al di sopra dei 34-36 gradi quasi ovunque".