Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 15 e domenica 16 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione dinamica si va rinforzando sul Mediterraneo Occidentale dando luogo a condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia peninsulare, mentre lungo l'arco alpino e al Nord continueranno a scorrere flussi instabili apportatori di fenomeni temporaleschi".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 15 giugno "sereno o poco nuvoloso. Con velature in transito nella seconda parte della giornata. Venti: moderati sud-occidentali, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento".

Domenica 16 giugno "il transito di un veloce e modesto impulso perturbato in quota darà luogo a nuvolosità irregolare nel corso della giornata con la possibilità, nel tardo pomeriggio, di qualche breve ed isolato piovasco. Rasserena in serata. Venti: moderati sud-occidentali, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".