Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione domina L'Europa Centrale ed il Mediterraneo Occidentale, garantendo condizioni di generale stabilità anche sull'Italia. Tuttavia essa, da venerdì, tenderà a ritirarsi verso l'Atlantico consentendo a correnti nord-occidentali debolmente instabili, di scorrere lungo la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 15 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, in rapida estensione al resto della regione nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 16 febbraio "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nella vallate e sulle pianure occidentali in rapido sollevamento. Per il resto della giornata irregolarmente nuvoloso per velature o nubi stratiformi in transito e locali addensamenti nel corso pomeriggio. Dalla sera nuova formazione di nebbie su tutte le vallate e le pianure della regione. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in sensibile diminuzione le massime; in aumento, anche sensibile, le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo prevalentemente stabile caratterizzato da foschie o nebbie a banchi nelle vallate. Possibilità di deboli precipitazioni nella giornata di domenica".