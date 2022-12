Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 14 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da un flusso occidentale umido a debole curvatura anticiclonica che sospinge aria umida e più calda sulle nostre regioni. In seno tale flusso si va sviluppando un'oscillazione secondaria (short wave), ora sul Golfo del Leone, che nelle prossime ore tenderà ad approfondirsi dando luogo ad un sistema frontale che interesserà le regioni centrali e meridionali con precipitazioni, anche intense".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 15 dicembre "Al mattino foschie dense o nebbie a banchi, localmente fitte, nelle vallate e sulle pianure occidentali, in rapido sollevamento dalla tarda mattinata. Dopo mezzodì deciso peggioramento con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco che, dai settori occidentali si estenderanno rapidamente a tutta la regione, attenuandosi solo in nottata. Venti: da moderati a forti meridionali, con raffiche di rinforzo in Appennino e sui settori meridionali, in attenuazione nottetempo. Temperature: in marcato aumento, specie le massime ed i valori serali".

Venerdì 16 dicembre "Maltempo su tutta la regione con isolate precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione nottetempo. Venti: moderati con rinforzi fino a forti al mattino sui settori occidentali e sui crinali appenninici. Temperature: minime in marcato aumento; massime senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "residuo maltempo la mattina di sabato, in deciso miglioramento dal pomeriggio. Tempo stabile domenica, ma con temperature in diminuzione, specie nei valori minimi".