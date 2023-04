Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 15 e domenica 16 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Un vortice di bassa pressione interessa l'Italia ed i Balcani. Esso rinforzerà domani, grazie all'ulteriore discesa d'aria fredda atlantica e manterrà condizioni di tempo instabile nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 15 aprile "Precipitazioni sparse fin dal mattino che assumeranno carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, più intensi ed insistenti lungo la dorsale appenninica e sui settori meridionali dell'Umbria. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della notte. Venti: Moderati meridionali con rinforzi nel pomeriggio, tendenti a divenire deboli da Nord-Est in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 16 aprile "Maltempo fin dal mattino sui settori orientali con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nel pomeriggio. Sul resto della regione generalmente nuvoloso con qualche sporadico piovasco. Quota neve in Appennino oltre i 1000-1200m. Venti: da moderati a forti di Grecale. Temperature: in aumento le minime; in calo le massime".

Lunedì 17 aprile "ancora maltempo sui settori appenninici, poi generale miglioramento".