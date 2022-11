Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 14 e martedì 15 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 13 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una depressione in quota, enucleata dal flusso atlantico principale, e attualmente centrata sul sud della nostra penisola, incede con senso retrogrado verso nord ovest, ed è quindi attesa transitare nel corso della giornata anche sulla nostra regione".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 14 novembre "cielo: nuvoloso al mattino con piogge sparse sulle zone meridionali. Schiarite più ampie dal pomeriggio. Venti: deboli orientali. Temperature: minime in calo; massime in aumento, specialmente sulle zone più orientali".

Martedì 15 novembre "Nubi in prevalenza stratificate in aumento da ovest. Possibili prime piogge in serata. Venti: deboli variabili in rotazione da sud sud est. Temperature: stazionarie".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "transito di una perturbazione atlantica nella giornata di mercoledì con piogge diffuse".