Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 14 e venerdì 15 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione è in rimonta sul Mediterraneo Occidentale e ciò darà luogo a un fase di tempo stabile per i prossimi giorni, anche sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 14 marzo "cielo generalmente poco nuvoloso per velature in transito e radi, ma innocui, addensamenti pomeridiani sui rilievi. Al primo mattino e nottetempo foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile, diverranno temporaneamente moderati occidentali nel pomeriggio. Temperature: stazionarie le minime; in lieve aumento le massime".

Venerdì 15 marzo "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Dalla tarda mattinata progressivo peggioramento con aumento della nuvolosità a cui faranno seguito isolate precipitazioni che dai settori occidentali tenderanno a interessare anche il resto della regione, in ulteriore peggioramento durante la notte. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; diverranno moderati sud-occidentali dalla tarda mattinata. Temperature: in calo le massime; in aumento, anche sensibile, nei valori serali".