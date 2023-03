Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 14 e mercoledì 15 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Mediterraneo Occidentale e l'Italia sono interessati da un'alta pressione dinamica che, per buona parte della giornata odierna, manterrà condizioni di tempo bello e stabile su gran parte della Penisola. Tuttavia, una nuova perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul Nord-Ovest in serata e scorrerà lungo il resto d'Italia nel corso della giornata di domani, dando luogo a maltempo e ad un generale calo delle temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 14 marzo "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse nel corso della mattinata che assumeranno carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, specie sui settori appenninici. Rapido miglioramento in serata con l'esaurimento dei fenomeni ovunque nottetempo.

Venti: forti o molto forti meridionali con rinforzi di burrasca sui settori orientali, finanche con raffiche di burrasca forte lungo i crinali appenninici; caleranno d'intensità verso sera. Temperature: in sensibile diminuzione, specie le massime".

Mercoledì 15 marzo "tempo instabile al mattino con isolate precipitazioni, più frequenti lungo la dorsale appenninica, dove assumeranno carattere di debole nevicata fino a 800-1000m. Migliora con decisione nel pomeriggio. Venti: forti di Nord-Est, con ulteriori rinforzi sui crinali appenninici. Diverranno moderati nel pomeriggio fino a deboli in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione, anche marcata nei valori serali che, nottetempo, potranno arrivare prossimi allo zero, anche a bassa quota".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "rimonta dell'alta pressione con tempo bello e stabile, con temperature minime su valori bassi".