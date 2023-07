Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 14 e sabato 15 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso perturbato, animato dal Ciclone d'Islanda, è sceso a di sotto del 45mo parallelo N, facendo arretrare l'Ancicilone Africano Verso il Mediterraneo Centrale ed il Nord Africa, esponendo le regioni settentrionali d'Italia a condizioni di spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi che potranno essere anche molto intensi".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 14 luglio "Irregolarmente nuvoloso con qualche breve ed isolati piovasco a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano; non si esclude la possibilità di brevi rovesci sui versanti orientali, a ridosso delle cime più elevate. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; diverranno moderati meridionali sui settori occidentali, deboli da Nord-Est su quelli orientali per ritornare deboli di direzione variabile in serata. Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento".

Sabato 15 luglio "sereno o poco nuvoloso con radi addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, moderati sud-occidentali dal pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento".