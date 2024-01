Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 14 e lunedì 15 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e debole flusso orientale. Domani pressione in calo con formazione di un minimo barico sul Ligure".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 14 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge in serata. Venti: deboli o moderati meridionali in rinforzo nottetempo sui settori meridionali. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Lunedì 15 gennaio "molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, generalmente di debole intensità, più probabili nella prima parte della giornata. Venti: moderati da sud sud-ovest con raffiche in Appennino. Temperature: minime in sensibile aumento, massime in ulteriore lieve aumento".