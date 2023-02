Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 14 e mercoledì 15 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione si va espandendo sull'Italia e manterrà condizioni di tempo bello e stabile per i prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 14 febbraio "tempo bello e stabile con qualche isolata e innocua nube nel pomeriggio. Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile, tenderanno a soffiare dai quadranti settentrionali nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve aumento, ma ancora con minime e basse e possibili gelate sui settori appenninici, specie al primo mattino".

Mercoledì 15 febbraio "Ancora tempo bello e stabile con qualche innocua nube in transito. In serata possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo generalmente stabile, con qualche nube in transito nel fine settimana. Possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate, al primo mattino e nottetempo".